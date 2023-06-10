Галкина* погнали из Казахстана после русофобских шуток

Галкина* погнали из Казахстана после русофобских шуток
Фото: соцсети
Артисту не дали говорить со сцены

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА. 

Концерт Максима Галкина* в Астане, который был назначен на 6 октября, не состоится. Об этом сообщили источники в Telegram.

Почему именно артиста выгнали из Казахстана неизвестно. Однако и ранее власти республики избегали всех выступлений, где неблагоприятно высказываются о российской власти или СВО на Украине. Возможно, именно русофобские шутки стали причиной подобного решения.

В последнее время Максим Галкин* стал активнее общаться с недовольными подписчиками. Люди, которые пишут ему негативные комментарии, получают хлесткий ответ, хотя до этого артист был более сдержан в эмоциях.

Источники утверждают, что в последнее время Галкин* испытывает трудности в профессиональном плане, поэтому он очень напряжен. По слухам, юморист плохо спит и постоянно нервничает.

Россияне, впрочем, очень довольны новостями об отмене концерта Галкина* в Казахстане. В комментариях они не скрывают своих эмоций по этому поводу.

"Мне он напоминает загнанного в угол маленького зверька, который понимает, что все плохо",

"Хам, на выстрел пусть не появляется в России",

"Он такой и был, просто надо было сдерживаться, а сейчас все дозволено", – пишут люди в комментариях.

*признан иноагентом
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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