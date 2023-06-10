Галкина* погнали из Казахстана после русофобских шуток

Артисту не дали говорить со сцены

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Концерт Максима Галкина* в Астане, который был назначен на 6 октября, не состоится. Об этом сообщили источники в Telegram.

Почему именно артиста выгнали из Казахстана неизвестно. Однако и ранее власти республики избегали всех выступлений, где неблагоприятно высказываются о российской власти или СВО на Украине. Возможно, именно русофобские шутки стали причиной подобного решения.

В последнее время Максим Галкин* стал активнее общаться с недовольными подписчиками. Люди, которые пишут ему негативные комментарии, получают хлесткий ответ, хотя до этого артист был более сдержан в эмоциях.

Источники утверждают, что в последнее время Галкин* испытывает трудности в профессиональном плане, поэтому он очень напряжен. По слухам, юморист плохо спит и постоянно нервничает.

Россияне, впрочем, очень довольны новостями об отмене концерта Галкина* в Казахстане. В комментариях они не скрывают своих эмоций по этому поводу.

"Мне он напоминает загнанного в угол маленького зверька, который понимает, что все плохо",

"Хам, на выстрел пусть не появляется в России",

"Он такой и был, просто надо было сдерживаться, а сейчас все дозволено", – пишут люди в комментариях.

*признан иноагентом