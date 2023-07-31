Ополчившихся на лайнер с россиянами грузин строго наказали

Ополчившихся на лайнер с россиянами грузин строго наказали
Фото: www.unsplash.com
Некоторых жителей Батуми взбесило появление гостей из России

В последнее время отношения между Россией и Грузией оставляют желать лучшего. Оппозиционно настроенные граждане бывшей советской республики всеми силами стараются разорвать связи с нашей страной. Огромный скандал разгорелся после того, как в Батуми прибыл лайнер с россиянами на борту. Некоторые особо агрессивные активисты вышли на улицы и начали протестовать.

Однако здравый смысл восторжествовал, и сотрудники местных правоохранительных органов начали пресекать деятельность агрессоров. Особо активные крикуны были строго наказаны: полицейские задержали оппозиционеров. Об этом пишет информационный ресурс "Общественная служба новостей".

Речь идет о самых горячих грузинах, которые пытались прорвать сооруженные у порта полицейские баррикады, поясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Сколько всего человек задержаны, пока не сообщается.

Лайнер Astoria Grande прибыл в гавань Батуми из Сочи несколько дней назад, напоминает телеканал "360". На корабле находятся 850 российских туристов. Грузинских оппозиционеров привело в ярость, что лайнер был на территории Южной Осетии и Абхазии, и таким образом, по их мнению, "нарушил" закон "Об оккупации".

Источник: Батумелеби ✓ Надежный источник
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