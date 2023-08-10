Вели под конвоем: поддержавшего СВО российского артиста вышвырнули из Грузии

Вели под конвоем: поддержавшего СВО российского артиста вышвырнули из Грузии
Виталий Гогунский. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Появились подробности произошедшего

Россия и Грузия недавно возобновили полеты. Однако, как оказалось, побывать в "краю вечной весны" позволено не всем россиянам. В этом на своем опыте убедился Виталий Гогунский. 

Не успел знаменитый актер добраться до Тбилиси, как его сразу отправили обратно на родину. Как сообщает телеканал "360", звезду сериала "Универ" вели в самолет под пограничным конвоем. А его директор Табриз Шахиди пояснил, что такое решение было принято по политическим причинам. Артист, напомним, поддерживает СВО, что вполне могло быть основанием для запрета на нахождение в Грузии. 

В Сети появилось видео, на котором пассажиры самолета засняли Виталия Гогунского в самолете. Судя по его озадаченному лицо, он был ошарашен сложившейся ситуацией. Позже сам Виталий Гогунский пообщался с прессой, рассказав, что в Тбилиси летел, чтобы встретиться с друзьями и провести время с девушкой. Планы рухнули, но актер отнесся к случившемуся с позитивом. 

"Дорогие россияне, отдыхайте у себя в стране. Мы живем в самой лучшей стране, где всегда пытаются войти в ситуацию человека", – такой вывод для себя сделал исполнитель роли Кузи в "Универе" в разговоре с Пятым каналом после неудачного путешествия. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Раймонд Паулс резко ответил русофобам в Латвии.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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