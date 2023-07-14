Россиянку вышвырнули с самолета из-за российского паспорта

Женщина возвращалась с отдыха

Россиянка Елена, которая проживает на данный момент в Эстонии, рассказала, что во время возвращения из отпуска в Болгарии с ней произошел очень неприятный инцидент. Вместе с сыном она купила билеты на лоукостер Ryanair до Таллина, но сотрудники компании попросту вышвырнули ее вместе с ребенком.

Сперва женщина на контроле заявила, что россиянке не хватает какого-то документа для перелета. Однако Елена пояснила, что является обладательницей ВНЖ Эстонии и имеет право свободно передвигаться по Европе. Затем ее отвели сторону, где заявили, что дело заключается в ее российском паспорте.

"Повела нас с сыном в отдельную комнату и давай доказывать, что мы как граждане России не имеем права свободно передвигаться по Европе. Я ей показывала наши виды на жительство, пыталась все объяснить на своем ломаном английском, но разговор вообще не клеился", – рассказала женщина.

В итоге она так и не смогла улетель на самолете в Эстонию. Пришлось покупать билеты на рейс другого авиаперевозчика, и после возвращения в Таллин россиянка потребовала объяснений инцидента от Ryanair. В течение недели компания отвечала отписками, посылая ее от одного подразделения к другому.

Несмотря на все сложности, Елена утверждает, что намерена наказать перевозчика за подобную выходку. И адвокаты в этом вопросе на ее стороне – они говорят, что дама вполне может засудить Ryanair, как минимум, за моральный и имущественный ущерб.