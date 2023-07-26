"Реанимировали": Агутину потребовалась срочная помощь в самолете

Появились данные о состоянии певца

Не секрет, что у звезд отечественного шоу-бизнеса всегда насыщенная жизнь. А их графики настолько плотные, что иногда не хватает времени позаботиться о своем здоровье. С этим столкнулся Леонид Агутин, который откровенно рассказал о неприятностях, настигших его на днях.

Музыкант очень много работает. В день, когда он должен был лететь по делам, его здоровье дало сбой. Артист, можно сказать, рухнул с болезнью: перед посадкой на самолет его мучили плохое самочувствие и боль в горле. Более того, в таком состоянии ему пришлось находиться дольше положенного, ведь рейс задержали.

В итоге, когда Леонид Агутин сел в самолет, понял, что ему требуется срочная помощь. Артист попросил поставить ему капельницу.

"С разными полезными штуками. Реанимировали меня. Я даже часик поспал под этой капельницей", – раскрыл подробности музыкант.

Капельница действительно помогла, ведь, по признанию певца, он смог отправиться на репетицию. Стоит отметить, что загруженность мужа Анжелики Варум не расстраивает. Он заверил, что работа его спасает.

Напомним, что проблемы со здоровьем настигают артиста перед важными событиями не в первый раз. Ранее "Утро.ру" писало о том, как Леонид Агутин из-за плохого самочувствия чуть не пропустил концерт.