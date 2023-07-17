"Думал, это конец": медикам пришлось спасать Агутина прямо перед концертом

"Думал, это конец": медикам пришлось спасать Агутина прямо перед концертом
Леонид Агутин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артист сильно сдал и уже махнул рукой на концерты

55-летний Леонид Агутин вдруг сильно заболел за пару дней до концерта в Тобольске. Сам певец признался, что чувствовал себя просто отвратительно, хотя медики смогли экстренно поставить его на ноги накануне мероприятия.

Супруг Анжелики Варум признался, что приехал в город в ужасающем состоянии. Однако местные врачи сотворили чудеса, подняв тяжело больного артиста за два дня. Леонид признается, что после лечения вышел из больницы "как новенький".

"Пришли тут ребята. Я говорю, что у меня есть рекомендации. А они говорят, что они в них не нуждаются. Послушали меня, посмотрели, что-то в меня вкололи и сделали", – описал ситуацию исполнитель.

Кстати, концерт прошел на славу. Агутин вместе со всем Тобольском станцевал под свои старые хиты – тысячи посетителей плясали вместе с исполнителем, который лихо прыгал по сцене все концертное время.

А недавно мы писали, что Агутин сильно опозорился перед слушателями на сцене в Монтре – те не признали его мастерства и принялись выражать неодобрение. К слову, перед выступлением бедный артист и так сильно переживал. Однако затем выкрутился – подошли поклонники и попросили того спеть "Оле-Оле".

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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