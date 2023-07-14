Сгорел от стыда: Агутин громко опозорился на сцене за границей

Спрятаться от улюлюканья зрителей у певца не вышло

В многолетней музыкальной карьере Леонида Агутина случались и взлеты, и падения, к которым можно отнести и громкие конфузы. Об одном из таких певец недавно поведал журналистам, пустившись в откровения.

Супруг Анжелики Варум с содроганием вспоминает случай на джаз-фестивале в Монтре. Там Леониду довелось оказаться первым российским хедлайнером, а потому он сильно занервничал. Ведь поводы на то действительно были.

"Нужно было исполнить сложнейшую программу – в плане авторства и исполнения джаза с элементами босановы", – сокрушается исполнитель, стыдливо вспоминая свой провал.



Певцу нужно было целый час простоять на сцене и исполнить программу при крайне ограниченной аудитории – вместо слушателей был узкий круг ценителей. К слову, в себе Агутин был уверен на 110 процентов. Однако публика была вне себя от досады.

В узкой тусовке из слушателей нашлось немало россиян – они позднее подошли к Агутину и попросили того исполнить "Оле-Оле". И тут, признается певец, началось "настоящее шоу".

А недавно мы писали, что Агутин заменил Лепса на одном крупном концерте после громкого скандала, связанного с последним.