Оттяпал миллионы: Агутин заменил вышвырнутого со сцены Лепса

Появились подробности

В странах СНГ стали отменять концерты исполнителя хита "Рюмка водки на столе". Одно из выступлений музыканта должно было пройти в Ташкенте. Однако со сцены столицы Узбекистана Григория Лепса буквально вышвырнули, внезапно объявив о том, что петь для местной публики в конце октября он не будет.

Организаторы такое решение объяснили техническими причинами. Однако бывший продюсер музыканта Евгений Кобылянский считает, что они лукавят. По его словам, с певцом отказались сотрудничать из-за политической позиции.

"Организаторам площадок не хочется провокаций... Они не хотят связывать себя какими-то рисковыми обязательствами", – рассуждает коллега по творческому цеху Григория Лепса.

Интересно, что на сайте Дворца дружбы народов, где должен был выступать артист, появилась новая афиша. Музыканта заменил Леонид Агутин, позиция которого, как известно, весьма неоднозначная. Муж Анжелики Варум, напомним, осудил проведение спецоперации. И ему в Узбекистане выступить в октябре разрешили.

Так что, у сладкоголосого певца появилась отличная возможность оттяпать миллионы, которые его коллега-патриот потерял с отменой концерта. Впрочем, исполнитель хита "Рюмка водки на столе", кажется, не расстроен из-за произошедшего. Работы у Григория Лепса хватает и на родине, а также в дружественных странах.