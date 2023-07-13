Нюшу затравили за непотребное поведение в самолете

Нюшу затравили за непотребное поведение в самолете
Нюша. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Артистка показала свое лицо

В Сети не раз появлялись громкие истории о том, что звезды ведут себя странным образом во время полетов на самолетах. На тот раз в светских хрониках со скандалом засветилась российская певица Нюша. 

В Сети появилось видео, на кадрах которого Нюша высаживает из бизнес-класса детей и свою мать в эконом-класс, а сама в гордом одиночестве наслаждается полетом. Певица Нюша летела в Москву из Дубая, где они отмечали день рождения матери певицы. Судя по всему, Нюша устала от праздника и решила отдохнуть от общества, избавившись от матери и детей. 

За такое поведение певицу затравили пользователи Сети. Многие посчитали этот жест артистки эгоистичным и даже хамским. 

"Великая русская певица везла маму и детей в "экономе", а сама сидела в бизнесе одна!" — написал автор опубликованного в Сети видео. 

Мать певицы Нюши Ирина Шурочкина в комментарии телеграм-каналу Shot заявила, что в этом "нет ничего такого", и никто из членов семьи не остался обиженным. Все случилось из-за того, что в бизнес-классе не нашлось билетов.

Поклонники призвали Нюшу снять корону и уважать родственников – или все летят экономом, или бизнесом.

Источник: Телеграм-канал SHOT • Требует проверки
новости партнеров

Запрет на технику Apple в России: власти вынесли окончательный вердикт

Стало известно, будут ли принимать закон в отношении всех граждан

В Крыму нанесли подлый удар по туристам

Прогнозы туроператоров пугают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей