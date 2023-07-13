Нюшу затравили за непотребное поведение в самолете

Артистка показала свое лицо

В Сети не раз появлялись громкие истории о том, что звезды ведут себя странным образом во время полетов на самолетах. На тот раз в светских хрониках со скандалом засветилась российская певица Нюша.

В Сети появилось видео, на кадрах которого Нюша высаживает из бизнес-класса детей и свою мать в эконом-класс, а сама в гордом одиночестве наслаждается полетом. Певица Нюша летела в Москву из Дубая, где они отмечали день рождения матери певицы. Судя по всему, Нюша устала от праздника и решила отдохнуть от общества, избавившись от матери и детей.

За такое поведение певицу затравили пользователи Сети. Многие посчитали этот жест артистки эгоистичным и даже хамским.

"Великая русская певица везла маму и детей в "экономе", а сама сидела в бизнесе одна!" — написал автор опубликованного в Сети видео.



Мать певицы Нюши Ирина Шурочкина в комментарии телеграм-каналу Shot заявила, что в этом "нет ничего такого", и никто из членов семьи не остался обиженным. Все случилось из-за того, что в бизнес-классе не нашлось билетов.

Поклонники призвали Нюшу снять корону и уважать родственников – или все летят экономом, или бизнесом.