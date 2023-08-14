Талызина врезала размахивающей украинским флагом Ахеджаковой: "До старости щенок"

Народная артистка не стала стесняться в выражениях

Скандал с известной советской актрисой Лией Ахеджаковой не умолкает. Еще недавно знаменитость жаловалась на плохое здоровье и утверждала, что ее состояние не позволяет покинуть Россию. Однако спустя некоторое время Ахеджакова отправилась в тур по другим странам, где радостно размахивает украинским флагом. С жесткой критикой поведения звезды "Служебного романа" выступила ее коллега по актерскому цеху, знаменитая советская актриса Валентина Талызина.



Звезда отечественного кинематографа не стала стесняться в выражениях. Талызина подчеркнула, что даже не считает Ахеджакову актрисой. Успех Лии Меджидовны стал результатом благоприятного стечения обстоятельств. В "Иронии судьбы" Ахеджакова хорошо смотрелась, так как попала в свой типаж. Режиссер Эльдар Рязанов был в восторге, после чего везде пропихивал актрису.

"Она – типаж. Маленькая собачка до старости щенок", – жестко подчеркнула Талызина.

Валентина Илларионовна отметила, что культовые роли в кино доставались Ахеджаковой не благодаря ее таланту, а только за счет умения крутиться в нужных кругах в нужное время. В целом, в Лии Меджидовне не было ничего особенного.



Напомним, ранее размахивающую украинским флагом Ахеджакову отправили лечиться к психиатру.

