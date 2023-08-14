Талызина врезала размахивающей украинским флагом Ахеджаковой: "До старости щенок"

Талызина врезала размахивающей украинским флагом Ахеджаковой: "До старости щенок"
Лия Ахеджакова. Фото: Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Народная артистка не стала стесняться в выражениях

Скандал с известной советской актрисой Лией Ахеджаковой не умолкает. Еще недавно знаменитость жаловалась на плохое здоровье и утверждала, что ее состояние не позволяет покинуть Россию. Однако спустя некоторое время Ахеджакова отправилась в тур по другим странам, где радостно размахивает украинским флагом. С жесткой критикой поведения звезды "Служебного романа" выступила ее коллега по актерскому цеху, знаменитая советская актриса Валентина Талызина.

Звезда отечественного кинематографа не стала стесняться в выражениях. Талызина подчеркнула, что даже не считает Ахеджакову актрисой. Успех Лии Меджидовны стал результатом благоприятного стечения обстоятельств. В "Иронии судьбы" Ахеджакова хорошо смотрелась, так как попала в свой типаж. Режиссер Эльдар Рязанов был в восторге, после чего везде пропихивал актрису.

"Она – типаж. Маленькая собачка до старости щенок", – жестко подчеркнула Талызина.

Валентина Илларионовна отметила, что культовые роли в кино доставались Ахеджаковой не благодаря ее таланту, а только за счет умения крутиться в нужных кругах в нужное время. В целом, в Лии Меджидовне не было ничего особенного.

Напомним, ранее размахивающую украинским флагом Ахеджакову отправили лечиться к психиатру.

Источник: Эмпатия Манучи ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Чем опасны сбитые в Крыму украинские ракеты: ответ военного

ВСУ смогли модифицировать старые советские снаряды

Military Watch: Россия ударила по позициям ВСУ "уникальным оружием"

На Западе под впечатлением после смертоносной атаки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей