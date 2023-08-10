"К старости сошла с ума": Пашутин сравнил махавшую флагом Украины Ахеджакову с поддержкой Гитлера

"К старости сошла с ума": Пашутин сравнил махавшую флагом Украины Ахеджакову с поддержкой Гитлера
Фото: Sergey Petrov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Безобразная выходка любимой актрисы

По Сети распространяется скандальная запись, где Лия Ахеджакова во время гастролей в Германии держит украинский флаг, а из зала националисты кричат ей на мове "Дякуемо!" ("Благодарим!"). Актер Александр Пашутин, увидев это безобразие, вышел из себя. Возмущением он поделился с корреспондентом "Утро.ру" на Втором Вятском фестивале театра, кино и журналистики "На семи холмах".

"Я думаю, что она сошла с ума, больная простая! – поражен выходкой 85-летней Ахеджаковой актер. – Это равносильно тому, что в годы Великой Отечественной войны кричать нацистское приветствие "Хайль Гитлер!", стоя под фашистским флагом". 

После дерзкой выходки Ахеджаковой в немецком Бремене глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России повторно проверить действия актрисы на предмет дискредитации ВС РФ и признать ее иноагентом. 

"К старости люди часто становятся как дети – что-то не понимают, ходят под себя, – продолжает Пашутин. – Вот мы сейчас подобное наблюдаем. Ахеджакова – прекрасная актриса, с которой я вместе снимался даже. Но не всегда актеры бывают умные. К сожалению, что-то в нее в голове перевернулось – она многого не знает, или просто не хочет знать". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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