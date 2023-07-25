Украинцы сорвали концерт Ани Лорак в Турции

Артистке становится все сложнее зарабатывать на жизнь

Сейчас российские знаменитости вынуждены как никогда открыто делиться с поклонниками своими взглядами и убеждениями. Особенно, когда дело касается политических вопросов. Пока одни всецело поддерживают родную страну, другие уезжают за океан, открещиваясь от России и бывших соотечественников. Однако есть и те, кто предпочитает молчать, желая усидеть на двух стульях. Знаменитая певица Ани Лорак, по мнению многих, относится к числу последних.

В последнее время Каролину Куек (Настоящее имя певицы – Прим. ред.) часто называют опальной артисткой. Звезда попала в немилость не только в России, но и на территории Украины, где родилась и начинала строить свою карьеру. В отличие от коллег, которые активно отстаивают свою позицию несколько месяцев, Лорак отмалчивается и называет себя "певицей мира".

Подобное поведение знаменитости раздражает народ и власти как одной, так и другой страны. В результате ей становится все сложнее зарабатывать и разъезжать с концертами. За последние месяцы выступления Ани Лорак уже не раз отменялись в России. А теперь, как выяснилось, звезда не сможет выступить перед поклонниками и в Турции.

Источник сообщает, ссылаясь на представителя Украины в Анталии, что совет директоров холдинга, в который входит отель Nirvana, принял решение отменить концерт Лорак. Знаменитость должна была выступить в концертном зале The Cosmos Theatre, но в итоге пускать на сцену ее не захотели. Уточняется, что деньги за приобретенные билеты фанатам уже начали возвращать. Концерт был сорван украинцами, которые пожаловались на пророссийскую позицию звезды.

Ранее, накануне, на Ани Лорак словесно набросился известный украинский певец Monatik. Коллега считает, что артистка отмалчивается из-за того, что боится лишиться признания российской публики и гонораров.