"Предательница": на Лорак набросился известный украинский певец

Артистка выбрала сторону России

Ани Лорак, которая для многих уже давно является представительницы российской эстрады, первоначально зарекомендовала себя как украинская артистка. Лишь в 1999-м году она начала сотрудничать с российскими композиторами, а к 2014 и вовсе приняла решение целиком и полностью связать свою жизнь с Россией.

Соотечественники Каролины стали критиковать ее выбор. Прежний министр МВД заявлял, что певица "открыто провоцирует общество", а один из губернаторов – что она выражает антиукраинскую позицию. Некоторые и вовсе переходили от слов к делу: несколько последующих концертов Лорак в Одессе провокаторы постарались сорвать.

Теперь же, с началом СВО, на Ани Лорак обрушилась новая волна ненависти со стороны бывших соотечественников. Прошелся по ней в своем новом интервью, сообщает телеканал 360, известный украинский певец Monatik.

Уверен он в том, что Каролина Куек (Настоящее имя певицы – Прим. ред.) молчит про СВО по той причине, что боится потерять как признание российской публики, так и, соответственно, неплохие заработки.Однако цена за такое молчание, утверждает Дмитрий Монатик, достаточно высока: никогда такие артисты не смогут вернуться на Родину, как и никогда не получат прощения украинцев.



"Она молчунья. Я не знаю – предательница? Наверное, это предательство. Промолчать, никак не среагировать, вилять", – набросился он на Ани Лорак.

Ну а пока злопыхатели обсуждают Ани Лорак, она наслаждается близостью со своим новым возлюбленным, чем не стесняется делиться в личном блоге. Увы, во время одного из последних роликов она засветила кусочек груди.

