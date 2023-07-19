С певицей случился конфуз

Певица Ани Лорак весьма выгодно использовала обуявший ее танцевальный порыв. Женщина включила камеру мобильного телефона и засняла для своего блога, как извивается перед камерой.

Похвасталась Каролина Куек (настоящее имя певицы – Прим. ред.) при этом и своим загаром, и стильными солнцезащитными очками, и тем, что смогла влезть в купальник, который был, судя по всему, немного ей маловат.

Ровно по этой причине наряд, который держался на одном лишь плече, подложил своей обладательнице свинью. Во время одного из танцевальных движений съехавший купальник обнажил грудь Ани Лорак. К счастью, лишь частично: мгновенно среагировавшая певица схватилась рукой за ткань и быстро вернула сбежавшую материю на ее исконное место.

Впрочем, можно предположить, что, даже будь реакция Лорак не столь стремительной, вряд ли кто-то из подписчиков заострил бы внимание на этом небольшом конфузе. Ведь буквально через секунду после происшествия влетевший в кадр Исаак Виджраку заслонил возлюбленную от камеры, а затем увлек ее в водовороте танцев.





Напомним, что с Виджраку женщина познакомилась после тяжелого развода с мужем. Инструктор по йоге помог Ани Лорак оправиться и излечил ее разбитое сердце. И, хочется понадеяться на то, что такой же человек встретится и американской певице Майли Сайрус, которая, по слухам попала в секту после расставания с мужем.

