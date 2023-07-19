Принуждают к интиму: известную певицу могли затащить в секту

Многие обеспокоены исчезновением молодой девушки

В мире, полном стресса и разочарований, каждый из нас ищет комфорт и заботу. К сожалению, этим в свои сети и заманивают граждан различные секты. Именно это, по мнению некоторых поклонников, и произошло с популярной американской певицей Майли Сайрус.



Фанаты уверены: 30-летнюю звезду могли затащить в секту, ведь она стала вести себя нелогично. Так, Майли внезапно отменила свое мировое турне, а затем и вовсе пропала с радаров. И это, к слову, странно и нелогично, ведь совсем недавно девушка выпустила новый клип, а до этого – записала альбом, 800 тысяч копий которого были проданы в одну секунду.

Впрочем, исчезнувшая Майли Сайрус нашлась стараниями некоторых пользователей Сети. Снимки ее разместили в своих социальных сетях члены одного из весьма подозрительных сообществ, называющих себя "школой таинств".

Поклонники певицы провели расследование, в ходе которого выяснили весьма пугающие подробности. Каждому из членов общества обещают трансформационное путешествие, на время которого, для успешности изменений, разумеется, ему нужно прекратить общаться со всеми близкими.

Для того, чтобы процесс шел интенсивнее, новоприбывшим предлагают пожертвовать 20 тысяч долларов, а раз в год они и вовсе должны поучаствовать в неком жертвоприношении. По слухам, некоторых и вовсе принуждают к интиму. И, судя по тому, что рассказывать о происходящем внутри стен строго запрещается, утверждения о секте, в которую могли втянуть Майли Сайрус, отнюдь не голословны.

Причиной того, почему Майли Сайрус бесстрашно окунулась в столь сомнительный опыт, многие считают ее болезненный развод. К слову, из-за расставания со второй половинкой переживает и Григорий Лепс, лирический герой песен которого без устали рыдает из-за разбитого им сердца.

