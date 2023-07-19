"Я предал!": рыдающий Лепс раскрыл новые подробности развода с женой

Певец сильно переживает

В прошлом году поползли слухи о том, что исполнитель хита "Самый лучший день" состоит в отношениях с Юлией Барановской. А запустила их необдуманная фраза Ксении Собчак. На этом фоне довольно странно выглядело то, что супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод.

Поклонники надеялись, что звездная пара переживет кризис в отношениях, однако расторжение брака все же состоялось. О том, почему это произошло, музыкант говорит редко. Но недавно он все же прервал молчание и раскрыл новые подробности развода с супругой.

Журналисты задали Григорию Лепсу вопрос, касавшийся его новой песни "Предатель". Лирический герой композиции рассказывает о том, что совершил подлый поступок, из-за которого "кается" и "рыдает". Как оказалось, этот лирический герой – сам певец, который фатально ошибся, о чем теперь очень сожалеет.

"Я и предал!" – разоткровенничался музыкант.

Пресса уточнила, говорит ли он о своем разрушенном браке. И ответ был утвердительный. Получается, что каждый раз, исполняя композицию, артист поет о себе – о рыдающем Григорие Лепсе, который ищет способ, как искупить самый большой грех в своей жизни.

Стоит отметить, что после развода исполнитель старается поддерживать отношения с женой, ведь у них есть общие дети. Недавно в честь своего 61-летия музыкант устроил сольный концерт, на который приехали многие звезды. При этом экс-супруга Григория Лепса на выступление не приехала, а в зале присутствовала лишь его дочь Инга.