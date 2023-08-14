"Русская челядь": украинская артистка пожаловалась на фестиваль Вайкуле

Знаменитость отказалась участвовать в мероприятии

Певица Анастасия Приходько обрушилась с критикой на фестиваль "Рандеву" в Юрмале, организатором которого стала Лайма Вайкуле.

Кроме того, Приходько осталась недовольна всеми своими украинскими коллегами, которые выступали на одной сцене с российскими звездами. По словам исполнительницы песни "Мамо", она никогда бы не поехала на такое мероприятие.

"Там вся эта русская челядь сидела. Пусть меня Бог милует, чтобы я была на той сцене", – заявила певица.

Она добавила, что никто из участников фестиваля Лаймы Вайкуле не приложил ни единого усилия для того, чтобы в России что-то поменялось.

Стоит отметить, что у Анастасии Приходько и Аллы Пугачевой, подругой которой является Лайма Вайкуле, давно не ладятся отношения. В 2009 году Примадонна вычеркнула Анастасию из списка артистов на своих "Рождественских встречах". По слухам, Алла Пугачева и ее друзья уже на протяжении многих лет терпеть не могут Анастасию Приходько. Помимо того, что у Насти скандальный имидж, она часто в своих интервью сравнивала себя с Аллой Борисовной.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Лайма Вайкуле раскрыла правду о выступлении Аллы Пугачевой на фестивале в Юрмале.