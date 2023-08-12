Вайкуле раскрыла правду о выступлении Пугачевой в Юрмале

Вайкуле раскрыла правду о выступлении Пугачевой в Юрмале
Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Борис Моисеев. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Певица положила конец слухам

Как только стало известно о том, что Алла Пугачева временно переехала из Израиля в Латвию, многие сразу же связали это с музыкальным фестивалем, который готовила Лайма Вайкуле. Однако те, кто изучил афиши, столкнулся с тем, что имя нынешней жительницы земли обетованной на них отсутствует. В Сети даже поползли слухи о том, что давние приятельницы не смогли договориться об условиях участия. Якобы Лайма надеялась на дружескую поддержку, а Алла готова была выйти на сцену лишь за круглую сумму.

Теперь, спустя несколько дней после завершения фестиваля, Вайкуле пообщалась с журналистами и опровергла сплетни. По ее словам, ни о каком выступлении речи и не шло. Алла, утверждает Лайма, приняла окончательное и бесповоротное решение больше не выходить на сцену.

"Если бы я ей предложила миллион, она бы не выступила. Пустой разговор. Я не предлагала. Она не просила", – Лайма Вайкуле грудью бросилась на защиту Аллы Пугачевой после фестиваля.

Посмеялась она и над тем, сколько просмотров набрал их совместный ролик: 3,7 миллиона воспроизведений. И посмотрели его, уверена блондинка, именно те, кто кроет ее приятельницу на чем свет стоит. Мол, прожили десятки лет с Примадонной, поющей из каждого телевизора, и теперь никак не могут перестать о ней думать.

"Можете угомониться все, кто пишет всякие гадости. Нельзя ничего поменять, Алла – звезда, и останется ей до конца вашей жизни", – стукнула по столу защитившая Пугачеву от критиков Лайма Вайкуле.

Ранее Лайма Вайкуле тоже высказалась весьма откровенно, но уже о россиянах: назвала их рабами.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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