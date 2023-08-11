"Таких ставили к стенке": Пашутин врезал собиравшей деньги для ВСУ Вайкуле

"Таких ставили к стенке": Пашутин врезал собиравшей деньги для ВСУ Вайкуле
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актер возмущен бесстыдством прибалтийской певицы

Основной целью антироссийского фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале был сбор денег в помощь Украине. Патриот своей Отчизны актер Александр Пашутин считает эту выходку прибалтийской артистки гадкой. О чем и сообщил в эксклюзивном интервью "Утро.ру" на Втором Вятском фестивале театре, кино и журналистики "На семи холмах", который в эти дни проходит в Кирове.

"Я бы всех этих нацистов, раз у них мозгов нет, повесил бы прямо в Риге или Юрмале – там много деревьев! – негодует Пашутин. – А Вайкуле собирала деньги не для Украины, а ее бойцам, которые стреляют в наших ребят, в чеченцев и в бурятов, которые за нас там воюют".

Пашутин возмущен и тем обстоятельством, что Вайкуле сегодня всячески подчеркивает, что ее родной дядя в годы Второй Мировой войны служил в фашистском подразделении СС. "Когда-то Вайкуле неплохо пела, но что-то у нее в мозгу перемкнуло и она показала, насколько она безграмотная, – говорит Александр Сергеевич. – Она сейчас гордится родством с фашистом. А в советские все было просто – ее бы поставили к стенке без разговоров. Ну, дура, что говорить!"

При этом Пашутин не считает, что песни Вайкуле в России стоит запретить для трансляции в эфире. "Есть такая пословица – не трогай г***, оно и пахнуть не будет", – пояснил мудрый артист. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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