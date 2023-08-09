Россияне жестко раскритиковали Вайкуле: "Зачем лезть в политику"

Артистка отказалась общаться с коллегами из России

В последние полтора года стало модным трендом заниматься русофобией звездам, которые свое состояние заработали за счет щедрого российского зрителя. Что примечательно, в политики неожиданно записались артисты, которые с 2014 году упорно не замечали преступления киевского режима на Донбассе. В их числе – Лайма Вайкуле.

Главная латвийская достопримечательность (наравне с бальзамом и шпротами) недавно организовала в Юрмале шабаш звезд в пользу Украины. Она решила привлечь внимание общественности к СВО и перечислить часть прибыли на нужды ВСУ. Как будто там мало западных спонсоров-разжигателей.

Меж тем, Лайма Вайкуле в очередной раз обрушилась с критикой в адрес нашей страны и даже заявила, что больше не общается с коллегами из России. Народ с ней не согласился.

"Лайма, лучше пойте. Зачем лезть в политику", – поинтересовались у артистки в соцсетях.

Пользователь даже пригласил звезду посетить Донбасс, чтобы своими глазами увидеть, что творит преступный киевский режим. Кроме того, комментаторы отметили, что Лайма Вайкуле россиянам не нужна.

Кто-то предположил, что певица вскоре поменяет свою позицию, мол сейчас в ней говорит злость.

"Вы взрослый человек, но совершенно глупый в политике", – выступил с критикой один из пользователей.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Паулс категорически отказался идти на фестиваль Вайкуле в Юрмале.