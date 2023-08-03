Паулс категорически отказался идти на фестиваль Вайкуле в Юрмале

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Известный советский музыкант Раймонд Паулс, который проживает в Латвии, утверждает, что категорически отказывается ходить на фестивали, организованные Лаймой Вайкуле. На мероприятии он не появлялся уже несколько лет. В беседе с "Абзацем" он объяснил, почему принял такое решение.
Паулс отметил, что на фестивале артисты исполняют эстрадные песни. Подобное творчество ему давно не симпатично, поэтому он старается не слушать подобного, и тем более не исполнять.
"Это все не для меня. Там Лайма делает шоу по своему вкусу", – пояснил он.
Как ранее сообщало "Утро.ру", после фестиваля Вайкуле в Юрмале артистку отказываются приглашать в Россию для участия в новогодних огоньках. Более того, представители российского шоу-бизнеса больше не хотять видеть ее в стране.
Впрочем, саму артистку это сильно не смущает. До этого она заявила, что никогда не приедет в Россию. По ее словам, существует лишь единственный вариант, что передумает, но Вайкуле уверена, что не доживет до этого момента.
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