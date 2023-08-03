"Они же как зомби!": Вайкуле выступила с резким заявлением о России и Путине

"Они же как зомби!": Вайкуле выступила с резким заявлением о России и Путине
Фото: кадр YouTube.com
Знаменитость дала новое интервью

Лайма Вайкуле, которая в последнее время выделяется среди остальных звезд своими антироссийскими выходками и высказываниями, решила только повышать градус ненависти к себе со стороны россиян. К примеру, недавно она выступила с новым резким заявлением, которое касалось России, ее граждан и российского президента Владимира Путина.

В общении с русскоязычными журналистами, деятельность которых финансируется Конгрессом США, Вайкуле указала, что отрекается от РФ – как минимум до тех пор, пока там не сменится власть и не поменяется сознание людей. И хотя она опасается говорить категорично, практически уверенна, что ее ноги на российской территории никогда не будет.

По ее словам, она мечтает, чтобы в России произошли аналогичные 90-м события, когда существовала "надежда на лучшее".

"Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда", – отметила артистка.

Также она указала, что ей совершенно не о чем говорить с россиянами. Особенно теми, кто поддерживает российскую власть.

"Они же как зомби! Смотрят на Путина и слушают, что он говорит. Как такую глупость можно слушать и верить этой глупости?", – подытожила она.

Ранее гости фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале рассказали, что происходило во время мероприятия. Они утверждают, что заявления о полупустых залах не являются правдивыми.

Как передает Общественная служба новостей, артисты, которые принимали участие в концерте артистки, не смогут приехать в Россию по решению российских властей.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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