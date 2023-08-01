"Народ неистовствовал": что произошло на фестивале Вайкуле в Юрмале

Гость выдал подробности с мероприятия

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023 стал одним из самых скандальных событий лета. Прибалтийская певица Лайма Вайкуле собрала толпу звезд, которые известны своей политической позицией в отношении России. К примеру, среди гостей был замечен историк моды Александр Васильев, который еще в прошлом году отличился своими резкими заявлениями.

К примеру, как человек, имеющий непосредственное отношение к Латвии, он опубликовал открытое письмо на сайте одного из латвийских муниципалитетов, в котором раскритиковал начало российской спецоперации. Сейчас Васильев решил рассказать, что произошло на фестивале Вайкуле в Юрмале.

По словам телеведущего, все, о чем писала пресса – вранье. Сообщения о том, что билеты на мероприятие продаются тяжело, и артистам приходится выступать в полупустом зале не имеют ничего общего с действительностью. Он уверяет, что якобы Вайкуле смогла собрать людей со всей Европы, которые стали гостями и участниками события.

Васильев утверждает, что многие были готовы отдать даже 40 тыс рублей, лишь бы увидеть беглых российских звезд, заграничных артистов, которые выступают против России, и им подобных.

"Народ неистовствовал и завалил Лайму очень дорогими букетами. Билеты дорогие, 70-400 евро, и все продано!", – пытается поддержать он артистку.

Знаменитость также заявил, что будто бы во время фестиваля "даже яблоку негде упасть" было. При этом никаких подтверждений своих слов он не привел.