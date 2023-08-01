"Народ неистовствовал": что произошло на фестивале Вайкуле в Юрмале

Курс рубля
- Режим стремительного падения: почему рубль летит на дно
- Банки резко подняли курс валюты на фоне мятежа в России
- У доллара появился сильный конкурент – и это не юань
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023 стал одним из самых скандальных событий лета. Прибалтийская певица Лайма Вайкуле собрала толпу звезд, которые известны своей политической позицией в отношении России. К примеру, среди гостей был замечен историк моды Александр Васильев, который еще в прошлом году отличился своими резкими заявлениями.
К примеру, как человек, имеющий непосредственное отношение к Латвии, он опубликовал открытое письмо на сайте одного из латвийских муниципалитетов, в котором раскритиковал начало российской спецоперации. Сейчас Васильев решил рассказать, что произошло на фестивале Вайкуле в Юрмале.
По словам телеведущего, все, о чем писала пресса – вранье. Сообщения о том, что билеты на мероприятие продаются тяжело, и артистам приходится выступать в полупустом зале не имеют ничего общего с действительностью. Он уверяет, что якобы Вайкуле смогла собрать людей со всей Европы, которые стали гостями и участниками события.
Васильев утверждает, что многие были готовы отдать даже 40 тыс рублей, лишь бы увидеть беглых российских звезд, заграничных артистов, которые выступают против России, и им подобных.
"Народ неистовствовал и завалил Лайму очень дорогими букетами. Билеты дорогие, 70-400 евро, и все продано!", – пытается поддержать он артистку.
Знаменитость также заявил, что будто бы во время фестиваля "даже яблоку негде упасть" было. При этом никаких подтверждений своих слов он не привел.
Новый образ актрисы пришелся по душе не всем
Концерт оказался однобоким и неинтересным