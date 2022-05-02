После отъезда в Турцию Васильев сделал резкое заявление о России

После отъезда в Турцию Васильев сделал резкое заявление о России
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сейчас знаменитость находится за границей

Российский телеведущий Александр Васильев написал открытое письмо по поводу происходящего на Украине. Его слова публикует сайт Висагинского самоуправления в Латвии.

Модный критик заявил, что в силу сложившейся ситуации происходит "беспрецедентная изоляция России", а также сильно возрастает риск возникновения ядерной войны на Земле. Последствия таких действий – "ужасное разрушение Всемирного культурного наследия". 

Васильев заявил, что является пацифистом, который выступает решительно против любых военных конфликтов. 

По его словам, в 1982 он бежал от советского режима во Францию, а последние 20 лет является обладателем гражданства Латвии. С руководством России он никак не связан, никаких госнаград и помощи не получал. 

"Я решительно выступаю против агрессивной <спецоперации> и молюсь за безопасность и целостность границ и уважение к культурному наследию Европы!", – написал он.

Напомним, в середине апреля Александр Васильев покинул Россию. Телеведущий уехал в Турцию после резкого ухудшения самочувствия, сообщили его представители. Съемки передачи "Модный приговор" были приостановлены. 

Источник: Висагинское самоуправление ✓ Надежный источник
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