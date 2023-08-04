Лайме Вайкуле придется из своего кармана покрыть убытки русофобского фестиваля

Подсчитали - прослезились: Вайкуле придется из своего кармана покрыть убытки русофобского фестиваля
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица вылетела в трубу

Отшумел, отгремел, отплясал фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Деньги для боевиков ВСУ собраны, в Россию камни брошены и плевки сделаны – основную миссию "Laima Rendezvous Jurmala 2023" исполнил. Ради этого же все и затевалось.

Но, как говорится в Книге Екклесиаста – одной из книг Ветхого Завета – "Время разбрасывать камни, и время собирать камни". После антироссийского угара пора пора заняться простой математикой – свести дебет с кредитом.

И, как оказалось, певица с этим фестивалем вылетела в трубу. Аренда зала и оборудования, оплата билетов, питания и проживания гостей, как сообщили в приватной беседе близкие друзья Вайкуле, стоили дороже, чем удалось выручить от продажи билетов. Как говорится, подсчитали – прослезились. 

Теперь Лайме Вайкуле, очевидно, из своего кармана придется покрывать все убытки. В ее ситуации, когда много средств тратится на лечение от онкологического заболевания, это сделать не так просто. Но уже сейчас все говорят, что в будущем году фестиваль с такой русофобской повесткой состоится вряд ли. Без топовых российских артистов он оказался скучным, нерентабельным и провальным.

А приличные люди и настоящие звезды туда больше не пойдут никогда.

Фоторепортаж
Лайма Вайкуле выглядит лучше Веры Брежневой
Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press
Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press
Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Метили сразу по двум странам: названа причина атаки Новороссийска

Достичь цели дронам ВСУ так и не удалось

Без визы: россиянам раскрыли способ отдохнуть в Европе

Одна страна до сих пор остается открытой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей