Певица вылетела в трубу

Отшумел, отгремел, отплясал фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Деньги для боевиков ВСУ собраны, в Россию камни брошены и плевки сделаны – основную миссию "Laima Rendezvous Jurmala 2023" исполнил. Ради этого же все и затевалось.

Но, как говорится в Книге Екклесиаста – одной из книг Ветхого Завета – "Время разбрасывать камни, и время собирать камни". После антироссийского угара пора пора заняться простой математикой – свести дебет с кредитом.

И, как оказалось, певица с этим фестивалем вылетела в трубу. Аренда зала и оборудования, оплата билетов, питания и проживания гостей, как сообщили в приватной беседе близкие друзья Вайкуле, стоили дороже, чем удалось выручить от продажи билетов. Как говорится, подсчитали – прослезились.

Теперь Лайме Вайкуле, очевидно, из своего кармана придется покрывать все убытки. В ее ситуации, когда много средств тратится на лечение от онкологического заболевания, это сделать не так просто. Но уже сейчас все говорят, что в будущем году фестиваль с такой русофобской повесткой состоится вряд ли. Без топовых российских артистов он оказался скучным, нерентабельным и провальным.

А приличные люди и настоящие звезды туда больше не пойдут никогда.