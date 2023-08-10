"Лицо стало неестественным": изменившуюся Пугачеву уличили в новой пластике

По мнению врача, теперь артистка похожа на инопланетянку

Тему внешних трансформаций Аллы Борисовны обсуждают уже не одно десятилетие. За последние годы артистка сильно изменилась и стала выглядеть значительно моложе. Некоторые убеждены, что своим преображением звезда обязана пластическим хирургам и процедурам красоты.

Косметолог Татьяна Баллирано проанализировала, как Алла Пугачева выглядела во время своего последнего выхода в свет, на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Специалист обнаружила во внешности исполнительницы значительные изменения и предположила, что та сделала новую пластическую операцию.

Баллирано отметила, что рот и глаза Пугачевой визуально растянулись и стали выглядеть заметно шире. Возможно, звезда ожидала не такого эффекта, ведь, как заявила эксперт, теперь ее лицо выглядит совсем не натурально.

"Мы видим свежую пластику... Лицо стало неестественным, вид инопланетянки!", – уличила Примадонну специалист.

Проанализировав состояние кожи Аллы Борисовны, косметолог сделала вывод, что это вмешательство, если оно действительно было, в ее жизни не первое. Как отметила Баллирано, в таком возрасте результаты операций на лице сразу становятся очевидны.

Пока артистка живет за границей и активно работает над тем, чтобы стать моложе и краше, российский народ, кажется, по ней совсем не скучает. Ранее "Утро.ру" писало, что в России застукали липовую Пугачеву. Судя по кадрам, попавшим в Сеть, публика приняла подобную "замену" довольно тепло.