С отеками на лице: распухшая Алсу ужаснула россиян после неудачной пластики

Звезда решилась на кардинальные изменения во внешности ради брака

Изменившаяся внешность певицы Алсу стала главной темой обсуждения в желтой прессе после своего появления на фестивале VK Fest. 40-летняя артистка удивила публику своим необычным образом и изменившимся лицом. Согласно слухам, Алсу начала активно использовать филлеры из-за проблем в браке с мужем Яном Абрамовым, который, по слухам, изменяет ей с Настей Решетовой.

Пользователи социальных сетей критикуют певицу за ее неестественный вид, который она получила из-за уколов красоты. Они отмечают, что Алсу потеряла свою индивидуальность и естественную привлекательность, а скулы стали слишком огромными. По мнению фанатов певицы, теперь они с Решетовой выглядят как сестрички-близняшки.

"Говорят, что Алсу с Яном развелись. Ян сейчас с Решетовой", "Да, он с Решетовой сейчас. Но с Алсу они не разводились", – пишут в комментариях поклонники исполнительницы. Официальных комментариев по этому вопросу ни с одной стороны не поступало.

Однако, несмотря на критику, Алсу продолжает радовать своих поклонников концертами. Ее талант и профессионализм остаются незыблемыми, а изменения в ее личной жизни не мешают ей продолжать творческую деятельность.



