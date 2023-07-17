С отеками на лице: распухшая Алсу ужаснула россиян после неудачной пластики

С отеками на лице: распухшая Алсу ужаснула россиян после неудачной пластики
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда решилась на кардинальные изменения во внешности ради брака

Изменившаяся внешность певицы Алсу стала главной темой обсуждения в желтой прессе после своего появления на фестивале VK Fest. 40-летняя артистка удивила публику своим необычным образом и изменившимся лицом. Согласно слухам, Алсу начала активно использовать филлеры из-за проблем в браке с мужем Яном Абрамовым, который, по слухам, изменяет ей с Настей Решетовой.

Пользователи социальных сетей критикуют певицу за ее неестественный вид, который она получила из-за уколов красоты. Они отмечают, что Алсу потеряла свою индивидуальность и естественную привлекательность, а скулы стали слишком огромными. По мнению фанатов певицы, теперь они с Решетовой выглядят как сестрички-близняшки. 

"Говорят, что Алсу с Яном развелись. Ян сейчас с Решетовой", "Да, он с Решетовой сейчас. Но с Алсу они не разводились", – пишут в комментариях поклонники исполнительницы. Официальных комментариев по этому вопросу ни с одной стороны не поступало.

Однако, несмотря на критику, Алсу продолжает радовать своих поклонников концертами. Ее талант и профессионализм остаются незыблемыми, а изменения в ее личной жизни не мешают ей продолжать творческую деятельность. 


Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
новости партнеров

Русские богачи напакостничали турецким отельерам

Турки бьют тревогу

Кремль заявил об ответе на теракт в Крыму

Страшная трагедия произошла утром в понедельник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей