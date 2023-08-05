"Обрубок на глуповатом лице": почему Арзамасова сделала пластику

Внимательные поклонники отметили странность

Знаменитая российская актриса Елизавета Арзамасова сделала шокирующее признание. Артистка, которая всегда отличалась яркой внешностью, сделала пластическую операцию на лице. Многие поклонники отмечают, что изначально внешность Елизаветы нельзя было назвать идеальной и подходящей под нынешние стандарты красоты, однако артистка была с изюминкой.



Любопытно, что Елизавета объяснила свое решение сделать пластику несколькими травмами. Мол, ее всегда устраивало собственное лицо, однако череда событий заставила все же подправить носик. Об этом "Утро.ру" сообщало ранее.

Однако подписчики знаменитости считают, что Елизавета лукавит и на самом деле исправить нос ее сподвигло стремление быть ближе к эталонам женской красоты. Люди отмечают, что очень многие знаменитости перед тем, как лечь под нож хирурга, рассказывают небылицы о том, что на такой шаг их толкнули медицинские показания. Некоторые рассказывают о неправильной перегородке, из-за которой сложно дышать, другие придумывают иные оправдания.

"Они все оправдываются травмой и искривлением перегородки. Почему просто не сказать правду?", "А следующая операция – увеличение груди. Тоже по показаниям врача", – иронизируют в социальных сетях.

При этом любопытно: некоторые считают, что природной нос Арзамасовой был симпатичнее сделанного хирургами.

"А мне тот нос больше нравится; новый – коротенький обрубок на и без того глуповатом лице", – написали в Сети.