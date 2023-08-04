Партнер дал по носу: Арзамасова сделала заявление о пластической операции

Актриса уже не та лицом, что была прежде

Российская актриса Лиза Арзамасова всегда обладала специфической внешностью. Кто-то считал ее интеллигентной, сдержанной и холодной, другие же уверены, что она совсем не красавица.

На днях Лиза Арзамасова сделала шокирующее признание о своей внешности. Как выяснилось, жена Ильи Авербуха в этом году сделала пластическую операцию по изменению формы носа.

По словам актрисы, сама она никогда бы не решилась на такой шаг, потому что ужасно боится разрушать свое лицо всяческими манипуляциями. Но это было вынужденное решение. Оказывается, во время ледового шоу 28-летняя Лиза Арзамасова упала на тренировке и сломала нос! Актриса упала лицом прямо на лед. Пришлось срочно ехать в травпункт и делать снимок. Тогда все обошлось без хирургического вмешательства, но исправлять ситуацию было некогда, и Арзамасова оставила все как есть. Но к великому сожалению, из-за ненадлежащего восстановления кости носа неправильно срослись.

Спустя время ситуация с травмой носа повторилась. К большому ужасу, во время одного из спектаклей партнер по сцене открыл ей дверь прямо в нос. В этой ситуации без операции было уже не обойтись.

