Прикидывается: липовую Пугачеву застукали на корпоративе в России

Деньги нужны всем

Российские звезды привыкли жить на широкую ногу, поэтому им было особенно тяжело привыкать к новой суровой действительности сначала во время отмены концертов и эпидемии коронавируса, а потом и после начала СВО, когда пришлось показать свои истинные лица.

Алла Пугачева оказалась одной из тех, кто наплевал на Россию и бросился наутек за границу спасать свои вложенные в западную экономику денежки. Однако на чужбине доходы российских звезд резко упали, ведь прежней аудитории им уже не видать.

И сколько бы Пугачева ни плевала в сторону России, здесь она была бы более популярной, чем на Западе, где она вообще никому не нужна. В подтверждение этому в Сети появилось видео, на котором липовая Пугачева поет и танцует, а россияне ей аплодируют на корпоративе.

Кадры, на которых подставная Пугачева выступает с шоу в одном из кафе в Лазаревском (Сочи), опубликовал телеграм-канал Shot. Подписчики с юмором отнеслись к публикации и оставили множество смеющихся смайликов.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Алла Пугачева годами мстила Софии Ротару из-за мужчины. Примадонна затаила обиду на свою коллегу по шоу-бизнесу.