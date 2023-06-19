Сбежавшую из России Пугачеву нашли на "израильской Рублевке"

Сбежавшую из России Пугачеву нашли на "израильской Рублевке"
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-примадонна ни в чем себе не отказывает

Фигура бывшей королевы отечественной эстрады Аллы Пугачевой продолжает оставаться в самом центре внимания. После скандального отъезда из России журналисты не прекращают выяснять новые подробности жизни знаменитости и ее звездного семейства. На этот раз корреспондентам удалось узнать, где расположилась "женщина, которая поет".

Так, журналисты провели целое расследование и определили, что бывшей любимице россиян посчастливилось разместиться в самом дорогом городе Израиля. Алла Борисовна с комфортом проживает в Герцлии. Для себя и своего семейства Пугачева выбрала белоснежную трехэтажную виллу.

Этот город в народе получил название "израильская Рублевка". Проживание в таком дорогом месте могут позволить себе только очень обеспеченные граждане. В социальных сетях отмечают, что блестящая карьера экс-примадонны в нашей стране обеспечила ее внушительным состоянием, которое теперь дает Алле Пугачевой жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать.

Также журналисты выяснили, что дети бывшей примадонны – Гарри и Лиза посещают находящийся рядом с особняком престижный лицей. Звездному семейству из России удалось с комфортом разместиться на чужбине. Судя по всему, возвращаться домой артистка не планирует.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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