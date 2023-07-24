"Поднимите ей веки": странное фото распухшей Успенской испугало народ

В Сети обсуждают шокирующий кадр певицы

69-летняя российская певица Любовь Успенская выглядит намного моложе своего возраста. Все благодаря правильному уходу и грамотным пластическим хирургам. Кроме того, артистка обожает откровенные наряды, которые подчеркивают ее прекрасную фигуру. А недавно и дочь Любови Успенской пошла по стопам матери. Татьяна Плаксина сильно преобразилась благодаря косметологии и пластической хирургии. Дочь Успенской сделала операцию по увеличению груди, однако результат ее не устроил. В беседе с певицей Славой дочь Успенской призналась, что осталась недовольна работой одного звездного хирурга.

Однако в последнее время Успенскую все чаще стали замечать в неприглядном виде. Вероятно, природа берет свое. На одном из недавних фото Успенская предстала весьма опухшей и с опущенными веками. Поклонники заподозрили, что она все же стала жертвой пластики из-за своего бесконечного стремления выглядеть помоложе.

Многие заметили, что последствия неоднократных пластических операций все же негативно сказались на внешности певицы. Заметно, что после множества инъекций выражение эмоций и мимика лица стало для Успенской затрудительно. На фото кажется, что Успенская стоит с закрытыми глазами.





"Поднимите ей веки" , – пишут в Сети.

