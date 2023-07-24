"Поднимите ей веки": странное фото распухшей Успенской испугало народ

"Поднимите ей веки": странное фото распухшей Успенской испугало народ
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
В Сети обсуждают шокирующий кадр певицы

69-летняя российская певица Любовь Успенская выглядит намного моложе своего возраста. Все благодаря правильному уходу и грамотным пластическим хирургам. Кроме того, артистка обожает откровенные наряды, которые подчеркивают ее прекрасную фигуру. А недавно и дочь Любови Успенской пошла по стопам матери. Татьяна Плаксина сильно преобразилась благодаря косметологии и пластической хирургии. Дочь Успенской сделала операцию по увеличению груди, однако результат ее не устроил. В беседе с певицей Славой дочь Успенской призналась, что осталась недовольна работой одного звездного хирурга. 

Однако в последнее время Успенскую все чаще стали замечать в неприглядном виде. Вероятно, природа берет свое. На одном из недавних фото Успенская предстала весьма опухшей и с опущенными веками. Поклонники заподозрили, что она все же стала жертвой пластики из-за своего бесконечного стремления выглядеть помоложе. 

Многие заметили, что последствия неоднократных пластических операций все же негативно сказались на внешности певицы. Заметно, что после множества инъекций выражение эмоций и мимика лица стало для Успенской затрудительно. На фото кажется, что Успенская стоит с закрытыми глазами.

Любовь Успенская. Фото: соцсети

"Поднимите ей веки" , – пишут в Сети.

Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Налипла на зубах: странный "продукт" на курорте удивил российского туриста

Путешественникам приходится исследовать новые страны

"Придется ответитить за свои поступки": Алехно высказался об уехавших звездах

Добиться успеха на Западе русскоязычному артисту невозможно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей