Покинувшая Россию Орбакайте сбежала к израильтянке Пугачевой

Покинувшая Россию Орбакайте сбежала к израильтянке Пугачевой
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Фото: Vadim Tarakanov//Global Look Press/www.globallookpress.com
Произошло воссоединение родственников после разлуки

Россияне пристально следят за семьей Примадонны. Всему виной – ее поистине скандальный отъезд из страны, который наделал очень много шума. Поклонники уже потеряли веру в то, что Алла Пугачева вернется на родину, ведь она стала израильтянкой, получив местное гражданство. 

Несмотря на смену локации артистки, ее дочь долгое время находилась и работала в России. Только летом стало известно том, что Кристина Орбакайте покинула родину. При этом она не стала скрывать, что отъезд связан с отпуском в кругу семьи. Деталями отдыха блондинка делилась с поклонниками в социальных сетях. 

Сначала певица побывала во Франции, затем посетила Италию, а оттуда, как выяснилось, направилась в Прибалтику. В своем микроблоге Кристина Орбакайте показала кадры из Юрмалы, после чего стало понятно, что она сбежала к Алле Пугачевой. Напомним, что на прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что именно туда планирует отправиться семейство Примадонны.

Фото: социальные сети Кристины Орбакайте

Проводить лето в регионе Северной Европы уже стало традицией, и в этом году чета решила ей не изменять. При этом Кристина Орбакайте никак не анонсировала свое предстоящее воссоединение с матерью и поездку в Прибалтику. Так что, сделала она это, можно сказать, тайком. Теперь поклонники наверняка будут ждать от Кристины Орбакайте кадры с Аллой Пугачевой, которая не так часто выходит на связь с народом.

Источник: Утро.ру • Требует проверки
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