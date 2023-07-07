Примадонна арендовала дом в другой стране вместе с мужем и детьми

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Уже больше года семья Аллы Пугачевой не живет в России. Весной 2022-го певца, ее муж и двое детей уехали из страны и обосновались за границей. С тех пор артистка жила в Израиле и лишь несколько раз наведывалась на родину, чтобы разобраться с важными делами. А теперь стало известно, что семейство срочно покидает свой новый дом.

Бывшие работники Аллы Борисовны рассказали, якобы через несколько дней артистка прибудет в Юрмалу. Разумеется, супруг и дети отправятся в поездку вместе с ней. Сообщается, что в Прибалтике артистка собирается провести почти все лето, пока не закончатся каникулы. А обоснуется семья, как выяснилось, в арендованном доме.

"Алла по традиции арендовала дом – им делают скидку, тем более сейчас, когда в Юрмале нет туристов и множество жилья под аренду простаивает. Едут сейчас, так как у детей с июля каникулы начинаются", – поделились экс-сотрудники Примадонны.

Если верить источнику, в поездке Алла Пугачева планирует не только отдыхать, но и помогать друзьям. Отмечается, что певица собирается посетить фестиваль давней подруги Лаймы Вайкуле, билеты на который разбираются далеко не как горячие пирожки. Сейчас о присутствии Примадонны на концертах активно сообщается в социальных сетях.

Супруг-иноагент артистки, как выяснилось, тоже не будет сидеть без дела. В августе у Максима Галкина* запланировано девять концертов по городам и селам Литвы и Латвии. Судя по всему, шоумен решил провести провести с пользой поездку с женой, которая плохо переносит жару. Отмечается, что именно по этой причине Алла Пугачева решила уехать подальше от палящего солнца Израиля и провести лето в более прохладной Юрмале.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

