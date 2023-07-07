"Едут сейчас": Пугачева срочно покидает Израиль вместе с семьей

"Едут сейчас": Пугачева срочно покидает Израиль вместе с семьей
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Примадонна арендовала дом в другой стране вместе с мужем и детьми

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Уже больше года семья Аллы Пугачевой не живет в России. Весной 2022-го певца, ее муж и двое детей уехали из страны и обосновались за границей. С тех пор артистка жила в Израиле и лишь несколько раз наведывалась на родину, чтобы разобраться с важными делами. А теперь стало известно, что семейство срочно покидает свой новый дом.

Бывшие работники Аллы Борисовны рассказали, якобы через несколько дней артистка прибудет в Юрмалу. Разумеется, супруг и дети отправятся в поездку вместе с ней. Сообщается, что в Прибалтике артистка собирается провести почти все лето, пока не закончатся каникулы. А обоснуется семья, как выяснилось, в арендованном доме.

"Алла по традиции арендовала дом – им делают скидку, тем более сейчас, когда в Юрмале нет туристов и множество жилья под аренду простаивает. Едут сейчас, так как у детей с июля каникулы начинаются", – поделились экс-сотрудники Примадонны.

Если верить источнику, в поездке Алла Пугачева планирует не только отдыхать, но и помогать друзьям. Отмечается, что певица собирается посетить фестиваль давней подруги Лаймы Вайкуле, билеты на который разбираются далеко не как горячие пирожки. Сейчас о присутствии Примадонны на концертах активно сообщается в социальных сетях.

Супруг-иноагент артистки, как выяснилось, тоже не будет сидеть без дела. В августе у Максима Галкина* запланировано девять концертов по городам и селам Литвы и Латвии. Судя по всему, шоумен решил провести провести с пользой поездку с женой, которая плохо переносит жару. Отмечается, что именно по этой причине Алла Пугачева решила уехать подальше от палящего солнца Израиля и провести лето в более прохладной Юрмале.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

Фоторепортаж
Пугачева напугала народ новым имиджем
+
Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Секретная русская бомба загнала Киев в тупик

Снаряд легко взламывает оборону противника

Вся страна скорбит: умер знаменитый советский артист

Выдающегося актера не стало на 83 году жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей