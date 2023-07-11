Генетическая особенность Галкина* напугала людей: внимание на правую ногу

Генетическая особенность Галкина* напугала людей: внимание на правую ногу
Максим Галкин*. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Публика шокирована странным отростком

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

После того, как известный российский юморист Максим Галкин* вместе со звездным семейством решил покинуть родное государство, к его персоне приковано особое внимание. Теперь поклонники в деталях рассматривают каждый снимок юмориста. Одно из последних фото заставило публику содрогнуться.

Некоторые сумели разглядеть на свежей фотографии странность, которая может быть результатом генетической аномалии. Дело в том, что на правой ноге знаменитости есть некий отросток, который показался людям шестым пальцем. Разумеется, наличие у именитого юмориста шести пальцев вместо положенных пяти очень удивило и даже напугало поклонников.

Фото: соцсети

В комментариях люди отмечают, что на протяжении десятилетий следили за развитием творчества знаменитости, однако не замечали таких особенностей на его теле. Впрочем, эффект мог быть достигнут из-за неудобного положения ноги или бликов на фотографии. Теперь людям остается только гадать, что же такое Галкин* показал им на фотографии.

Фото: соцсети

"Шесть пальцев на ноге", "Странная фотография", – пишут в комментариях интернет-пользователи.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.


Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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