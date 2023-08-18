Приподнесла белые розы: Пугачева первой отметилась на похоронах друга в России

Звезда не смогла пропустить траурное событие

Покойный Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша, при жизни являлся наставником многих российских звезд. В их числе была и Алла Пугачева, которая тяжело перенесла эту потерю.

Цирковой артист скончался из-за осложнений хронических болезней, которые он категорически отказывался лечить. Николаев попал в больницу с ухудшением состояния, но спустя сутки его отпустили – все удалось стабилизировать. Однако уже на следующий день стало известно, что Андрюши не стало.

Похороны клоуна провели в его родном цирке на Цветном бульваре. Первой на церемонии отметилась Алла Пугачева, приподнеся покойному элитный венок из живых растений с экспозицией из белых роз и хвойных растений. Его в зал занесли два крупных парня прямо перед началом прощания. На нем красовалась простая и лаконичная фраза "Андрею Николаеву от Аллы Пугачевой". Писать личные слова на нем звезда не стала. Фото последнего подарка артистки появилось на просторах Сети.

Как передают СМИ, все люди в зале держали траур из-за кончины известного клоуна.

Николаев учил Пугачеву сценическому искусству, а также жонглированию, которое она применила во время исполнения песни "Арлекино". После артисты сохранили хорошие отношения, после чего клоун стал частым гостем посиделок у Примадоны.