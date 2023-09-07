Друг Пугачевой раскрыл правду о ее детях после скандала с отцовством Галкина*

Друг Пугачевой раскрыл правду о ее детях после скандала с отцовством Галкина*
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Чьих детей воспитывает Примадонна?

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ И АРТЕМИЕЕМ КИВОВИЧЕМ ТРОИЦКИМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА И АРТЕМИЯ КИВОВИЧА ТРОИЦКОГО

Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж-иноагент Максим Галкин* после начала СВО променяли свою спокойную, размеренную жизнь в России, а также многомиллионную армию поклонников на бесконечную череду скандалов.

Если раньше Примадонна была артисткой номер один на российской эстраде и уровень ее влияния позволял многим коллегам даже рот открыть, то сейчас многие звезды и участники шоу-бизнеса, недовольные поведением беглой русофобки, не стесняются в выражениях.

Недавно правду об отношениях Аллы Пугачевой и Максима Галкина* раскрыл ее фаворит, популярный певец и композитор Сергей Савин. Музыкант завил, что артистка неровно к нему дышала.

Скандальная история мгновенно получила продолжение – злые языки заговорили, мол самый красивый участник шоу "Фактор А" является биологическим отцом двойняшек Лизы и Гарри, а не Максим Галкин*.

Друг Аллы Пугачевой, музыкальный критик Артемий Троицкий*, который по уровню русофобии уже давно переплюну Примадонну, не стал комментировать вопрос об отцовстве Максима Галкина*.

Меж тем, журналист рассказал, насколько тепло певица относится к своим наследникам. Он подчеркнул, что Кристина Орбакайте не получала от матери такой заботы.

"У Аллы была карьера на первом месте", – отметил Артемий Троицкий*.

К слову, Алла Пугачева и Максим Галкин* никак не комментируют заявления Сергея Савина и последующие слухи.

*Признаны иноагентами в РФ

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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