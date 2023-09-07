Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ И АРТЕМИЕЕМ КИВОВИЧЕМ ТРОИЦКИМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА И АРТЕМИЯ КИВОВИЧА ТРОИЦКОГО
Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж-иноагент Максим Галкин* после начала СВО променяли свою спокойную, размеренную жизнь в России, а также многомиллионную армию поклонников на бесконечную череду скандалов.
Если раньше Примадонна была артисткой номер один на российской эстраде и уровень ее влияния позволял многим коллегам даже рот открыть, то сейчас многие звезды и участники шоу-бизнеса, недовольные поведением беглой русофобки, не стесняются в выражениях.
Недавно правду об отношениях Аллы Пугачевой и Максима Галкина* раскрыл ее фаворит, популярный певец и композитор Сергей Савин. Музыкант завил, что артистка неровно к нему дышала.
Скандальная история мгновенно получила продолжение – злые языки заговорили, мол самый красивый участник шоу "Фактор А" является биологическим отцом двойняшек Лизы и Гарри, а не Максим Галкин*.
Друг Аллы Пугачевой, музыкальный критик Артемий Троицкий*, который по уровню русофобии уже давно переплюну Примадонну, не стал комментировать вопрос об отцовстве Максима Галкина*.
Меж тем, журналист рассказал, насколько тепло певица относится к своим наследникам. Он подчеркнул, что Кристина Орбакайте не получала от матери такой заботы.
"У Аллы была карьера на первом месте", – отметил Артемий Троицкий*.
К слову, Алла Пугачева и Максим Галкин* никак не комментируют заявления Сергея Савина и последующие слухи.
Ей помогает еще одно государство