Фаворит Пугачевой рассказал грязные секреты ее отношений с Галкиным*

Певец Сергей Савин выдал пикантные подробности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Народная артистка СССР и юморист Максим Галкин* женаты уже более 20 лет. Звездная пара воспитывает двоих наследников. Комик стал пятым и, возможно, последним мужем Примадонны. По крайней мере, ради него певица сбежала из России в Израиль.

Однако певец и композитор Сергей Савин уверен, что публичные и личные отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина* принципиально отличаются. Грязные секреты звездной пары он озвучил в интервью газете "Аргументы и факты".

Сергей Савин стал фаворитом Примадонны во время участия в шоу "Фактор А" в 2011 году, где в итоге одержал победу. По словам исполнителя, руководившая проектом Алла Пугачева старалась почаще уединиться с ним, чтобы якобы послушать треки.

После посещения замка певицы в деревне Грязь, артист понял, каковы ее реальные отношения с мужем. По мнению музыканта, роман Аллы Пугачевой и Максима Галкина* – это всего лишь проект. Он подчеркнул, что домашнее общение звезд было довольно формальным.

Сергей Савин также заявил, что он нравился Примадонне как мужчина. Более того, по словам певца, ради него Алла Пугачева хотела отменить свадьбу с пародистом. В 2011 году музыкант попал в больницу, а народная артистка якобы посещала его каждый день.

"Пока ты в больнице, я не смогу изобразить от свадьбы никакой радости, которой и так-то было немного, если честно", – процитировал Аллу Пугачеву ее фаворит.



В итоге свадьба с Максимом Галкиным* состоялась, а певица со временем начала терять интерес к молодому исполнителю. По словам Сергея Савина, Примадонна приревновала его к звукорежиссеру Ирине Мироновой, с которой у певца якобы тоже начались отношения.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ