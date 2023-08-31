"И стою как дура": всплыл тайный разговор Пугачевой и Влади

"И стою как дура": всплыл тайный разговор Пугачевой и Влади
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Примадонна преподала рок коллеге

До бегства в Израиль с мужем-иноагентом и обретения статуса флагмана российских звезд-русофобов народная артистка СССР Алла Пугачева была человеком номер один на отечественной эстраде. Имея связи и влияние, а также любовь миллионов людей, певица могла позволить себе все.

Оказывается, Примадонна могла даже по личной прихоти изменить строки песен, которые ей приносили композиторы. Не секрет, что многие как советские. так и потом российские авторы мечтали, чтобы их труды исполняла Алла Пугачева.

Об одной такой дерзкой истории рассказал поэт и композитор Олег Влади. Он хорошо известен публике по популярному хиту "К черту любовь" в исполнении еще одной беглой русофобки Светланы Лободы.

Кстати, Алла Пугачева и Светлана Лобода друг с другом не ладят. Ранее мы рассказывали, как Примадонна перекрыла кислород молодой коллеге.

Олег Влади работал со многими именитыми звездами отечественной эстрады: Ани Лорак, Сергей Лазарев, Митя Фомин, Николай Басков. Для Аллы Пугачевой десять лет назад композитор написал песню "Вот и все".

"И стою как дура в этом платье белом",

– эту строчку из песни Примадонна скорректировала лично. Молодой автор не мог позволить себе подобной дерзости в отношении звезды. Как отметил поэт, он предлагал более мягкий вариант: "И опять стою я в этом платье белом".

Раскрыв тайный разговор с Аллой Пугачевой, Олег Влади подчеркнул, что певица научила его не бояться и предлагать более смелые идеи в текстах.

Источник: Popcake ✓ Надежный источник
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