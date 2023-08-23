"Целый букет": перечислены заболевания Аллы Пугачевой

"Целый букет": перечислены заболевания Аллы Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
У звезды появились вредные привычки

Народной артистке СССР Алле Пугачевой сегодня не позавидуешь. Еще полтора года назад она была человеком номер один на отечественной эстраде и в целом в шоу-бизнесе. Звезду любили, уважали и даже боялись. Исполнительницей восхищались миллионы россиян.

Однако Примадонна собственноручно разрушила мир, в котором жила. Певица не проста сбежала за границу – она назвала россиян рабами и холопами – тех самых россиян, которые боготворили ее многие годы. Сегодня же рядом со звездой остались лишь муж-иноагент и еще небольшая кучка русофобов.

Возможно, именно от тоски по родине и одиночества Алла Пугачева вновь начала пить и курить. О пагубных пристрастиях исполнительницы рассказал экс-депутат Роман Худяков. Политик опубликовал в своем телеграмм-канале соответствующие фотографии.

Бывший народный избранник подчеркнул, что из-за "хронических заболеваний" медики запретили Примадонне употреблять алкоголь и использовать табачные изделия. Он добавил, что у Аллы Пугачевой в ее возрасте – "целый букет" недугов.

"От подагры и щитовидки до проблем с сердцем" – перечислил заболевания Роман Худяков.

Кроме того, он отметил, что певица страдает от депрессии, и заявил, что Аллу Пугачеву "похоронят за рубежом". Ранее политик уже говорил, что Примадонна "скончается за границей".

Фоторепортаж
Пугачева голодает
AP © AP © AP ©
AP © AP © AP © AP ©
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