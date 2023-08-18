"Можно и на кладбище": Пригожин жестко высказался о беглянке Пугачевой

Продюсер поспорил с Разиным

После начала СВО на Украине отечественная эстрада разделилась на два лагеря. Поменьше – беглые русофобы, флагманом которых стала народная артистка СССР Алла Пугачева с мужем-иноагентом. Побольше – патриотично настроенные звезды.

Однако фигура Примадонны, безусловно, является настолько значимой для российской культуры, что до сих пор граждане не могут четко определиться с отношением к ее поступкам. И вновь сформовалось два лагеря. В первом предлагают простить звезду эстрады, во втором – лишить званий и навсегда забыть.

Особенно вторые активизировались после того, как Алла Пугачева появилась на шабаше Лаймы Вайкуле в Юрмале. Фестиваль с целью сбора денег для ВСУ возмутил патриотов. Мнения разошлись и у коллег исполнительницы хита "Миллион аллах роз".

Так, продюсер Иосиф Пригожин в саркастической манере проехался по Алле Пугачевой. Он раскритиковал идею, будто бы на отечественной эстраде Примадонна является артистом "номер один".

"Номером один" можно быть и на кладбище", – сыронизировал Иосиф Пригожин.

Муж певицы Валерии также не согласился с мнением музыканта Андрея Разина, сравнившего Аллу Пугачеву с Клавдией Шульженко. Однако продюсера группы "Ласковый май" можно понять – ранее он признавался в любви к Примадонне.