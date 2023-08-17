Печальная судьба беглой звезды

У народной артистки СССР Аллы Пугачевой на родине было все, что только можно себе представить: любовь миллионов людей, невероятные карьерные высоты, почетные звания и награды, огромное денежное состояние. Однако политические взгляды – и то нее ее, а мужа-иноагента – вынудили певицу покинуть Россию.

Примадонна отечественной эстрады уже закрыла бизнес и продала часть недвижимости в нашей стране. Возможно, она никогда уже не вернется на родину и не выйдет на российскую сцену. Так или иначе, патриотично настроенные граждане отвернулись от своей любимицы после ее скандальных высказываний.

Уже звучат пугающие предсказания о печальной судьбе беглой исполнительницы. Известный политик Роман Худяков даже сделал заявление о смерти звезды за границей.

"Многие говорят, что Алла Пугачева скончается за границей", – подчеркнул Роман Худяков.

Он не стал комментировать подобные комментарии, однако отметил, что скоро в Сети появятся новые музыкальные произведения в исполнении Примадонны. По словам политика, над ними работают российские айтишники.

Меж тем, сама Алла Пугачева не сможет заработать на новых песнях. Роман Худяков подчеркнул, что все средства уйдут в карман оператора искусственного интеллекта.

Ранее актер Владимир Машков катком проехался по беглянке Алле Пугачевой, высказав свое презрение.

