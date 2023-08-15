"Признавалась в любви": ухажер завалил Пугачеву дорогими подарками

Известный музыкант сделал признание

Народная артистка СССР Алла Пугачева всегда пользовалась вниманием представителей сильного пола. Лишь официально Примадонна была замужем пять раз, а про ее романы на стороне ходят даже не слухи – легенды. Певица была окружена вниманием множества кавалеров. И один из них решился сделать признание.

Об отношениях с Примадонной отечественной эстрады рассказал музыкант Андрей Разин. Продюсер группы "Ласковый май" подчеркнул, что их чувства якобы были взаимными. По его словам, дело дошло до признаний в любви.

"Мы неоднократно встречались, и я признавался ей в любви, а она признавалась в любви ко мне", – заявил Андрей Разин.

Продюсер добавил, что дарил Алле Пугачевой дорогие подарки. Кроме того, он якобы приезжал к певице на дачу на "Чайке", которая в СССР считалась элитным автомобилем.

Андрей Разин отметил, что Алла Пугачева узнала о его творчестве в 1985 году. Музыкант назвал Примадонну величайшей российской артисткой, обратившись к гражданам, которые ее сегодня критикуют.

Он также подчеркнул, что Алла Пугачева благодаря ее нынешнему мужу стала счастливой матерью и окруженной заботой женой. Артист поблагодарил юмориста за такое отношение к певице.

Напомним, ни Алла Пугачева, ни Андрей Разин больше не живут в России. Ранее актер Владимир Машков раскритиковал беглых звезд, отличившихся русофобскими заявлениями.