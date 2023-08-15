Яковлева ответила на вопрос об эмиграции в Израиль вслед за Пугачевой

Актриса взвесила все "за" и "против"

После событий 24 февраля многие звезды покинули родные палестины. Так Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии.Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию.Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри улетели в Израиль.

Заслуженная артистка России Марина Яковлева такого поведения коллег не понимает, в чем откровенно призналась корреспонденту "Утро.ру" на Втором Вятском фестивале театра, кино и журнапистики "На семи холмах".

"Эти люди, конечно, ошибаются и заблуждаются, – убеждена актриса. – Помню, как в эмиграцию в Израиль уезжали актеры Михаил Казаков и Валентин Никулин. Они там, не зная языка, жили в какой-то резервации. И были несчастливы".

Марина смотрела на них и понимала, что ни при каких обстоятельствах не хотела бы оказаться на месте этих уехавших людей. "Здесь меня все знают, любят, носят на руках, и зачем мне это терять, менять на что-то? – сказала звезда в ответ на вопрос о том, почему сама никуда не уехала. – Да и что бы я делала в этом Израиле? Мыла полы или посуду? Ради каких благ изменять своей Родине? Кстати, Казаков и Никулин потом вернулись назад, но в каком-то другом состоянии, подавленные. Мол, спасибо что приняли назад и простили".

Многие из уехавших артистов Яковлеву очень разочаровали. "Были те, кого я считала кумирами, – признается она. – А потом они так себя повели, что я даже стала выключать телевизор, когда видела их на экране".

Актриса уверена, найти себя на чужбине ее коллеги не смогут. "Пробиться там смогли лишь единицы, типа, танцора Михаила Барышникова", – пояснила Марина.