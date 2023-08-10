"Щелкнет пальцами": народный артист назвал причину гибели Пугачевой

"Щелкнет пальцами": народный артист назвал причину гибели Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сама вырыла себе могилу

Некоторые знаменитости почему-то считали, что обладают безграничной властью над сердцами зрителей, и любые выходки будут им прощены. Однако события прошлого года показали, что россияне не готовы терпеть хамство даже от признанных кумиров. Весьма печально складывается судьба бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

На незавидную участь знаменитой певицы обратил внимание народный артист Российской Федерации Александр Пашутин. Звезда советского и российского кинематографа уверен, что Алла Борисовна уже кусает локти и жалеет, что приняла решение покинуть Россию вслед за опальным супругом.

Пашутин уверен, что Пугачева очень хотела бы вернуться в Россию, но раздутое самолюбие не позволяет ей публично признать собственную ошибку. Артистка всегда была очень заносчивой и не готова прилюдно каяться. Без российских фестивалей и других мероприятий экс-примадонна чувствует себя никому не нужной и покинутой, отметил народный артист. Более того, Алла Борисовна серьезно просчиталась, когда решила, что ее авторитет непоколебим.

"Думала, приедет, щелкнет пальцами – и все у ее ног окажутся. Просчиталась. Гордыня, самонадеянность ее погубили", – так прокомментировал смерть звезды для российского зрителя Пашутин.

К слову, ранее изменившуюся Пугачеву уличили в новой пластике.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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