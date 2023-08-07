Легла под капельницу и перестала есть: Дайнеко напугала народ сообщением о болезни

Звезда рассказала о своем состоянии

Пик славы Виктории Дайнеко пришелся на начало 2000-х годов. В свое время строчки песен "Сотри его из memory", "Я просто сразу от тебя уйду" и других хитов артистки знал буквально каждый слушатель. Теперь же далеко не все треки певицы пользуются такой же любовью публики. Впрочем, верных поклонников у звезды по-прежнему предостаточно.

Преданные фанаты внимательно следят не только за творчеством артистки, но и за ее жизнью. Благо знаменитая брюнетка не скрывается от почитателей и часто радует их новостями в соцсетях. К сожалению, не все они бывают хорошими. На днях Дайнеко вышла на связь в блоге с тревожным известием.

Виктория напугала народ сообщением о своей болезни. Звезда рассказала, что встречалась с приболевшей девушкой, а затем и сама слегла с высокой температурой. В итоге артистке пришлось обратиться в клинику и лечь под капельницу.

К счастью, теперь знаменитость, по ее словам, чувствует себя лучше. Виктория Дайнеко вышла на связь со встревоженными поклонниками и рассказала, что ее перестал мучить жар. Однако горло у певицы по-прежнему болит. Из-за этого, по ее признанию, она практически перестала есть.

"Есть один плюс! Я почти ничего не ем вот уже 2 дня", – написала Виктория.

Ранее Виктория Дайнеко рассказала в интервью "Утро.ру", что ее насмешили введенные против нее санкции. По словам звезды, ее до сих пор удивляет тот факт, что она оказалась в санкционных списках некоторых стран.