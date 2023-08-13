"Шабаш ведьм": Ротару отреагировала на просьбу встретиться с Пугачевой

Певица решила занять нейтральную позицию

Не так давно медиа рассекретили местонахождение пропавшей с радаров Софии Михайловны Ротару. Оказывается, эстрадная певица нашлась в Киеве – практически целый год она не выходила на связь. А затем вдруг получила приглашение от Лаймы Вайкуле выступить на ее "Рандеву" в Латвии.

Впрочем, София Михайловна сразу же ответила тактичным отказом. Звездный продюсер Сергей Лавров заявил, что ее можно считать даже единственной артисткой, которая сделала правильный выбор и решила занять нейтральную позицию, чтобы не компрометировать себя и держаться подальше от рисков и различного рода глупостей.

Не поехала на этот шабаш ведьм, где Вайкуле пиарила себя за счет Пугачевой", – высказался Лавров.

Промоутер также заявил, что София Михайловна пока что поставила свои концерты на неопределенную паузу. Она вернется, как только ситуация прояснится – когда все, наконец, "устаканится", уточнил продюсер.

А ранее психолог заявила, что София даже якобы может сблизиться с Аллой Борисовной Пугачевой на фоне происходящих политических события в России и мире. Однажды – невероятно! – Ротару лайкнула один из постов Примадонны в социальных сетях, решив таким образом выразить поддержку.