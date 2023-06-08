Ротару выступила с заявлением о ситуации на Украине

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Впервые за долгое время София Ротару прервала молчание о том, что происходит на украинской территории. На это ее сподвигла ситуация, которая произошла с Каховской ГЭС.
Артистка опубликовала пост в своих соцсетях, в котором продемонстрировала фотографии с подрывом дамбы. На них был изображен объект до проишествия и после него. В качестве реакции она сопроводила публикацию разбитым сердцем.
София Ротару официально не делала никаких высказываний о том, что происходит на Украине, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Свою позицию она передает исключительно с помощью смайликов.
При этом близкие к знаменитости источники утверждают, что певица выступает на стороне Киева, но она "достаточно мудрая женщина", чтобы не делать при этом резких заявлений.
Ситуация на фронте может еще больше обостриться