Ни фото, ни поздравлений: семья отвернулась от Ротару после слухов о болезни

Поклонники недоумевают, почему родственники артистки молчат

Вчера, 7 августа, Софии Ротару исполнилось 76 лет. Однако этот день рождения артистки прошел совершенно не так, как предыдущие. Если раньше члены семьи знаменитости дружно поздравляли ее в социальных сетях, то теперь все изменилось.

За последний год София Ротару практически не давала о себе знать. Артистка несколько выходила на связь с поклонниками, опубликовав новые записи на своей странице, но большую часть времени о ней не было ничего слышно. А на сцену звезда в последний раз и вовсе выходила в 2021 году.

Подобное молчание казалось фанатам странным и заставляло строить самые разные теории. Но теперь, когда в день рождения артистки у ее родственников не появилось ни свежих фото, ни поздравлений, опасения публики лишь укрепились. Семья буквально отвернулась от Ротару в важный праздник, и, как считают некоторые, на это может быть серьезная причина.

В Сети предполагают, что родные скрывают артистку от публики не просто так. Люди уже давно судачат, якобы София Ротару столкнулась с проблемами со здоровьем. Если раньше слухи о ее болезни казались сильно надуманными, то сейчас некоторые всерьез поверили, что это может быть как-то связано с возможным ухудшением ее состояния.

Как бы там ни было, подтверждений или опровержений этих догадок нет. Общественности только и остается, что строить догадки по поводу жизни Софии Михайловны и ее отношений с родными. Некоторые считают, что последние не только скрывают певицу, но и пользуются ее положением. Ранее "Утро.ру" писало, что Ротару жестоко обманули родственники.