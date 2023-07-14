"Выжимают последнее": загибающуюся от болезней Ротару жестоко обманули родственники
События, начавшиеся 24 февраля, заставили народную артистку Украины Софию Ротару уйти в тень. Она перестала давать концерты, выступать на частных мероприятиях, а также регулярно делать публикации в популярной социальной сети. Лишь изредка в профиле знаменитости появляются посты, в которых она выступает за Украину.
Впрочем, политик Роман Худяков не верит в то, что София Михайлова самостоятельно делает публикации в соцсети, поскольку уверен: артистка практически не пользуется Интернетом. По мнению бывшего парламентария, все посты, в том числе связанные с поддержкой Украины, публикуют ее родственники, настроенные не слишком пророссийски, мягко говоря.
Худяков вспомнил, что Ротару неоднократно заявляла о своем нейтральном отношении к политике, а также много раз выступала в России. Мол, вряд ли София Михайлова так быстро изменила бы свою позицию.
"Такие дряхлые артисты используются неонацистским окружением в целях пропаганды", – написал политик в своем телеграм-канале.
Роман Худяков назвал Софию Ротару наивным человеком, который трясется от старости и болезней. А родственники, по мнению политика, ее просто не ценят – окружение просто пытается на ней заработать.
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"Выжимают последнее": загибающуюся от болезней Ротару жестоко обманули родственники
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